マツコ・デラックスが25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。好きな人のいびきは気にならないとし、持論を展開した。番組ではゴールデンウイークで泊まりのデートをし、いびきを理由に彼氏から振られた女性の話を紹介した。マツコは「もしかしたら本当にいびきが原因だったのかもしれないけど…」と切り出した数秒後「例えば、じゃあ私がね、相当昔の記憶ですけど、見た目も性格も非