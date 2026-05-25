ママさんが6歳の女の子を叱るフリをしたら、ワンコはどうする…？愛と優しさにあふれた行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万2000回再生を突破。「涙出そう」「微笑ましい」といった声が寄せられています。 【動画：6歳の女の子に『叱るフリ』をした結果→近くにいた犬が勘違いをして…放っておけなくて見せた『健気な行動』】 6歳の女の子を叱るフリをしたら… YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my gi