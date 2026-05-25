イギリス外務・英連邦・開発省は、デンマークのコペンハーゲン空港の入国審査で長時間の待機が発生しているとして、イギリス人に対して注意を呼びかけている。乗り継ぎ時間が短い人や介助の必要がある人は、列の整理をしている黄色のベストを着た空港職員に申し出ることや、混雑を考慮して余裕を持ったスケジュールとすることを求めている。大使館職員は混雑の緩和策について、関係当局と協議を行っているという。コペンハーゲン空