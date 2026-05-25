今、心地よい睡眠を得られていないのでは？と悩む人が増えている。そこで、そもそも質のよい睡眠とは何か？どうすれば快眠につながるのか？などについて日々研究を重ねる方たちにアドバイスを伺った。今回は、室町時代の創業から460年。睡眠環境の大切さを誰よりも長く調べ、訴えてきた会社『nishikawa』さんに睡眠に大切なものを教えていただきました。『nishikawa』さん、教えてください。睡眠に大切なものって何ですか？「布団