シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎選手は5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。婚約報道やデマについて言及しました。【投稿】常松広太郎の声明全文「早々の対応素晴らしいです!!」常松選手は「お騒がせしています」と書き出し、「昨夜より情報が出回っていますが、婚約は事実です。ただ、お相手は一般の方です。親友の直接の紹介で出会い、今も一般企業で普通に働いています」と報告。「根拠ないデマも拡散されて