歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月24日、自身のInstagramを更新。息子と隈（くま）取り姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】市川團十郎＆息子の化粧姿「海老蔵さんの目だー！」團十郎さんは「助六まえのうちの楽屋の風景」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目に隈取りを自ら仕上げる息子・新之助さんと、それを撮影する團十郎さんの姿を載せています。楽屋での親子の貴重な瞬間です。ファンからは「素敵な情景」「キリッとしてて