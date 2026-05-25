株式会社ハンズは5月25日、賃貸借契約の満了に伴い、2026年11月をもって「ハンズ渋谷店（東京都渋谷区）」の営業を終了することを発表しました。1978年9月の開業以来、48年余りの永きにわたり渋谷の街のランドマークとして親しまれてきた同店が、その歴史に幕を下ろすことになります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■トレンド雑貨から専門工具まで圧倒的な品揃えを誇る「ハンズの原点」ハンズ渋谷店は