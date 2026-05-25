ブライトンで鮮烈なインパクトを残し続けてきた三笘(C)Getty Imagesやはり、その胸中は複雑を極めているようだ。今月9日の試合中に左ハムストリングを痛め、中長期の離脱を余儀なくされた三笘薫（ブライトン）だ。全力プレーの最中に起きた“アクシデント”だった。敵陣でボールを持った三笘は、ドリブルを仕掛けようと持ち出した瞬間に自らプレーをストップ。苦悶の表情を浮かべてピッチに倒れ込むと、そのまま負傷交代。試合