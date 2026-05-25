搬送中の救急車がトラックと接触事故。患者の容体に影響はないとしています。 【写真を見る】搬送中の救急車が事故 道を譲るために停車したトラックに接触 約20分遅れで病院到着 患者の容体に影響なし 愛知 愛知県の幸田町消防本部によりますと、5月25日午前10時半過ぎ、岡崎市大西の県道で、患者を搬送中の救急車が道を譲るために左側に寄って停車したトラックに接触しました。この事故によるけが人はいませんでした。 病院へ