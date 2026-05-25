湿気が多くなるとカビが発生しやすくなるエアコンは、本格的な梅雨が来る前に徹底的に掃除をしておきたい場所の1つです。そのようなときに大活躍してくれるのが、ダイソーのお掃除グッズ。手軽に手に入るアイテムを使って、賢くメンテナンスをしましょう。今回は、これだけでエアコンのカビ対策ができる、おすすめの2品をご紹介します。奥まで掃除できる「エアコン 防カビ スキマワイパー」エアコン掃除のマストアイテムとなるのが