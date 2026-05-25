石川県七尾市は25日、会見を開き、4件の不祥事を公表しました。2012年度から10年間に複数回にわたって女性職員の足元を盗撮した課長補佐級の50代男性を減給処分とするなど市は職員5人を懲戒処分としました。七尾市・松村和浩総務部長「市役所組織として再発防止に努めてまいる」七尾市によりますと教育委員会に勤務する課長補佐級の50代男性は2012年度から2022年度にかけて2人の女性職員の足元を合わせて4回盗撮したということです