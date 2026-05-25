ロッテは、「ポケぷに」シリーズから、イーブイとその進化形にスポットをあてた「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」を、5月26日から発売する。今回は、イーブイフレンズをテーマに、イーブイの進化形を含む9種類のポケモンたちにフィーチャーした特別な「ポケぷに」。最大の特徴は、さまざまな姿へかわるイーブイの進化にちなんだワクワクする味の仕掛け。4種のアソート（コーラ、ブルー＆ハワイ、ピーチ、パイナップル）