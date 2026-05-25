怖くて怖くてしゃがみこんでいたら、怖い人たちがやってきた。【危機一髪の体験談】転んでいるところに、高校生3人組がやってきて…状況は悪化、と思いきや......!?香川県在住の30代女性（投稿時）・かおさんの体験談。＜かおさんからのおたより＞小学生の頃、家族で行った地元のお祭りでのこと。弟と2人でお化け屋敷に入ったのですが、途中で急に怖くなり足がすくんで動けなくなりました。その場でしゃがみ込んでいたら、後ろから