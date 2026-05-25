SBIいきいき少額短期保険は、“終活・葬儀”に関するアンケート調査を実施し、全国の50歳以上の男女1012名の人から回答を得た。“終活”に関する調査は5回目、“葬儀”に関する調査は3回目となり、今回同時に調査をおこなったもの。今回の調査では、“終活”の必要性を感じている人は約8割にのぼる一方、実際に取り組んでいる人は、そのうち3人に1人にとどまり、意識と行動の間にギャップがあることが明らかになった。終活に取り組