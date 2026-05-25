「茨城県産メロンのパフェ」銀座コージーコーナーは、5月27日からカフェ・レストラン併設9店舗で茨城県産メロンを使用したスイーツを販売する。銀座コージーコーナーのカフェ・レストランで提供している「旬のフルーツ直行便」は、全国各地に旬のフルーツを探し求め、“今だけしか味わえない”おいしさを楽しむ人気のシリーズ。今月は毎年人気の「茨城県産メロン」の登場となる。「茨城県産メロンのパフェ」は、自家製メロングラニ