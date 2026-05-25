不二家は、洋菓子屋さんが作る生ドーナツの新商品「不二家の生ドーナツ」3種類を全国の不二家洋菓子店で6月1日から発売する。不二家は、昨今のスイーツ市場を席巻する“生”食感トレンドに着目し、不二家洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ、新たな“生ドーナツ”を発売する。ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を一昨年9月にオープンして以来、現在全国に21店舗を展開するなど好評を得ており、今回満を持して全国の