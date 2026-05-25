5月12日に奈良市の住宅で起きた強盗傷害事件で、男子高校生ら3人が逮捕されました。3人は知人で、警察は「トクリュウ」による犯行とみています。 強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、いずれも京都府に住む18歳の男子高校生と17歳の男子高校生に、17歳の会社員の少年の3人です。 警察によりますと、3人は5月12日、奈良市内で住宅に侵入し、70代の女性に打撲などのケガを負わせ、300円相当のポーチ1個を奪った疑いが持たれ