熊本市の慈恵病院が運営するいわゆる"赤ちゃんポスト"「こうのとりのゆりかご」には、2007年の開設以来19年間で200人の子ども達が預けられたことが分かりました。 【写真を見る】「孤独を感じてる子がいるならつながりたい」赤ちゃんポストへ最初に預けられた宮津航一さん 預け入れ200人に思いを語る 最初に預けられた宮津航一さん（22）は、自身のそのことを公表しています。 「200人がこの場所を求めた重み」 宮津航一さん（