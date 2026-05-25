41年前に起きた殺人事件で犯人として服役した男性が「再審」、いわゆる裁判のやり直しで無罪となった冤罪「松橋事件」。男性が国と熊本県に賠償を求めた裁判が、25日、福岡高裁で結審しました。1985年に現在の熊本県宇城市松橋町で男性が殺害された冤罪「松橋事件」。殺人の罪などで服役した宮田浩喜さんが2019年に再審無罪となりました。翌年、宮田さんは「違法な捜査で有罪とされた」と訴え、国と熊本県に賠償を求めて提訴。亡く