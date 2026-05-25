ドジャースで復帰が近づくキケ・ヘルナンデス選手に伴い、登録枠争いにも注目が集まっています。キケ選手は昨年11月に手術を受け、開幕前の2月から負傷者リスト入り。3Aオクラホマシティ・コメッツでリハビリ出場を続けていました。22日には球団公式Xも「From double to double play thanks to Kike!(キケのおかげで二塁打がダブルプレーに！)」と投稿し、復帰に向けて順調な調整ぶりを伝えました。ロバーツ監督によると日本時間26