日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２５日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲夏場所では横綱大の里（二所ノ関）が左肩の故障で全休。横綱豊昇龍（立浪）も右脚を痛めて２日目から休場した。また、大関安青錦（安治川）、大関琴桜（佐渡ヶ嶽）も休場。２横綱２大関が不在となる異常事態となった。横審の大島理森委員長（元衆議院議長）は休場者が続出したことについて言及。「横綱２人をはじめ、