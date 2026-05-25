ボートレース芦屋の「ＢＴＳ嘉麻開設１４周年記念」は２５日、予選２日目が行われた。鶴田勇雄（３７＝福岡）は２日目５Ｒ、大外からまくり差してバックストレッチを伸ばし２着争いに持ち込んだが、３着でゴール。初日２走は２着２本。白星はないもののオール３連対で得点率９位タイで予選最終日に突入する。相棒の２３号機の感触は「２日目は風が強かったが、ターンで流れずに乗れた。大きな特徴もなく普通の足ですね」。