フランスで開催された世界3大映画祭の一つ、第79回カンヌ国際映画祭授賞式が23日（日本時間24日）に開かれ、濱口竜介監督（47）の新作『急に具合が悪くなる』で、ベルギーの女優ビルジニー・エフィラ（49）とW主演した女優でモデルの岡本多緒（41）が、そろって最優秀女優賞を受賞。日本人女優の同賞受賞は、カンヌ映画祭の79年の歴史上で初めてとなった。「岡本さんは、TAOという芸名でも知られ、‘13年の映画『ウルヴァリン:SAMU