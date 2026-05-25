女優ユン・スンアと俳優キム・ムヨルが結婚11周年を迎えた。去る5月24日、YouTubeチャンネル「スンアらしい」には、「スンア家の日常、漢南洞（ハンナムドン）人気スポットツアー」（原題）というタイトルの動画が公開された。【画像】ユン・スンア、日本旅行中の“不親切対応”明かすユン・スンアは息子を登園させた後、愛犬との散歩を楽しんだ。彼女は最小限の化粧で帽子を深くかぶっていたものの、格別な美貌を見せていた。その