【モデルプレス＝2026/05/25】YouTuber・さくらが5月24日、自身のInstagramを更新。普段とは印象がガラリと変わるヘアスタイルと服装を披露し、反響を呼んでいる。【写真】20歳美人YouTuber「きれいな顔立ちが際立つ」雰囲気ガラリの前髪なし＆美肩チラリショット◆さくら、デコ出し＋肩出しスタイル披露さくらは「こういう系統もやっぱりやめられない」とつづり、写真を複数枚投稿。普段の前髪を下ろしたフェミニンな姿とは印象が