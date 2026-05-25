TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヒュニンカイが、男らしいフィジカルを披露し、ファンをときめかせた。ヒュニンカイは最近、自身のインスタグラムを更新し、「GQ」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ヒュニンカイ、ノースリーブで“男らしさ”全開！公開された写真には、ノースリーブのトップスにダークブラウンのパンツを合わせ、撮影に臨むヒュニンカイの姿が収められている。ノースリーブからのぞく、甘いビジュアル