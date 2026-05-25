「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。２５日、都内で開幕記者会見が行われ、セは巨人・田和廉投手、ヤクルト・山野太一投手、ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手、パは昨年王者のソフトバンク・木村光投手、西武・渡部聖弥外野手、オリックスからは寺西成騎投手が出席した。寺西はルーキーだった昨年、６月１３日の巨人戦（京セラドーム大阪）でプロ初勝利を記録。「すごくいいイメージはあります」と声を弾ませた。プ