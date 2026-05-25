国内女子ゴルフツアーの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が２５日、左足の甲を打撲したため、２８日開幕のリゾートトラスト・レディース（福島・グランディ那須白河ＧＣ）を欠場すると自身のインスタグラムのストリーズで発表した。菅沼は「いつも応援ありがとうございます。先週の水曜に左足の甲を打撲してしまい、回復に努めてまりましたが、万全の状態でプレーすることが難しいと判断し、今週の『リゾーゴトラストレデ