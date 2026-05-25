SEVEN 170をベースに、FIA基準に適合した安全装備を施した「SEVEN 170 CUP」を使用するレース「CATERHAM CUP JAPAN」が今シーズンから新たにスタートした。モータースポーツ初心者から経験豊富なドライバーまで、幅広い層の人々が本格的なレースを安心して楽しめるカテゴリーとなっている。今シーズンは東西2シリーズ体制で開催され、東日本シリーズは「PETRONAS Syntium Series」、西日本シリーズは「OBERON Series」として展開。