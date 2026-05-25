全日本選抜レスリング選手権大会に出場していた高知市出身の清岡幸大郎選手ともえ選手の清岡兄妹がそれぞれの階級で優勝を果たしアジア大会と世界大会への切符を手にしました。5月24日までの4日間東京の駒沢体育館で行われた明治杯全日本選抜レスリング選手権大会。5月23日に行われた女子53キロ級の決勝に進んだ高知市出身の清岡もえ選手は村山春菜選手と対戦。第1ピリオド。様子をうかがいながらプレッシャーをかけ続けます