10代の女性に対しみだらな行為をしたとして、天童市の23歳の無職の男が山形県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、天童市無職の男（23）です。警察によりますと男は去年7月26日、天童市内の宿泊施設で、村山地方に住む10代の女性が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察が事案を認知し、捜査を進めた結果、容疑が固まったということで男は25日逮捕されました