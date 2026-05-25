走り出しからボルボへ期待する通りXC60の電動版といえる、EX60。座り心地が素晴らしいシートへ身を委ね、ブレーキペダルを踏みながらセレクターでDを選べば、発進準備は整う。少し動作が不安定だったが、手持ちのスマートフォンをクルマのキーにできる機能も備わる。【画像】期待通りのスムーズな走りボルボEX60サイズの近い電動SUVはコレ全196枚走り出しから、印象はボルボへ期待する通り。平穏に先を急げ、いざとなれば機