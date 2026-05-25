タマヤスデの新種「鼎湖山彩球馬陸」。（組み合わせ写真、肇慶＝新華社配信／范宗驥）【新華社広州5月25日】中国科学院華南植物園、華南農業大学、中山大学（いずれも広東省）などからなる研究チームが、同省肇慶（ちょうけい）市の鼎湖山国家級自然保護区でタマヤスデの新種を発見した。新種は「鼎湖山彩球馬陸」（球馬陸＝タマヤスデ）と命名され、研究成果をまとめた論文が20日、動物分類学の国際学術誌「ZooKeys」に掲載され