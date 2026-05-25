日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。今週木曜日、28日から気象庁が発表する「大雨警報」などの情報が大きく変更されます。何が新しく変わるのか―。社会部・災害担当・藤吉有咲記者がお伝えします。■何が変わる？新しい防災気象情報──「大雨警報」などは命に関わる重要な情報ですが、具体的にはどのように変わるのでしょうか。新しい情報のポイントは、「