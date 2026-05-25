「秩父宮妃記念杯・Ｇ２」（２５日、びわこ）３号艇の中村日向（２７）＝香川・１２２期・Ａ１＝が、３コースから豪快にまくってＧ２初優勝を飾った。２０２３年のＧ１・四国地区選手権（鳴門）以来の特別タイトルを奪取した。通算では１２回目の優勝。大会連覇が懸かっていた１号艇の岩瀬裕亮（愛知）は２着に敗れた。なお、５号艇の竹井貴史（福岡）はコンマ０２オーバーのフライング（Ｆ）に散った。連覇が懸かっていた１