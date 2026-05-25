俳優・アーティストののん（32）が25日までに、自身のブログを更新。アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れに（32）との2ショットを公開した。【写真】「美女二人で豪華！」同い年アイドルとの2ショットを公開したのんのんは24日放送のMBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』（後3：00）で自身初となる地上波バラエティー番組MCを務めた。同日は「ガチ愛さんと」と題してブログを更新すると、「愛と知識とのんとノブ、観