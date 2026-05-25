中国の習近平国家主席が、北京で行われたアメリカのトランプ大統領との首脳会談で、高市総理大臣を名指しして強く非難していたと、イギリスメディアが報じました。これについて中国外務省は先ほど「中国側が把握している状況と合わない」と反論しました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは24日、習主席が米中首脳会談で、日本の防衛費の増加などを念頭に、高市総理を名指しして日本の「再軍備化」を強く非難したと伝えました。