ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は26日開幕。25日は前検が行われた。峰竜太（41＝佐賀）が最高の形での恩返しを誓った。2年ぶりのファン投票1位に輝き、これでトップ選出は今村豊（引退）を超える史上最多7回目。「ファンの支持の大きさは自分の強さとイコールだと思っている。それくらいレースに関係ある。堅く優出とか言いたくない。暴れて優勝したい」と力強く宣言した。21年に史上3人目の得票