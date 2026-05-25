「川口市営第４回１節」（２５日、川口）福岡鷹（２６）＝飯塚・３７期＝が連日、強烈なレースぶりを披露。初日１０Ｒは最後方から追い上げて５周３角で伊藤信夫（浜松）を差し切り。準決１１Ｒは２０線最内の５枠から好ダッシュを決めて、３周ホームで先頭に立って、そのまま圧倒した。「キャブと電気をやった。初日より良かった。走路温度に合っていた」と会心の勝利に笑みを浮かべる。「跳ねもない。車の状態はすごくいい