北海道・旭川市で17歳の女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている女の初公判が開かれました。女は起訴内容の一部を否認。何を語ったんでしょうか。北海道・旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）。25日に旭川地裁で開かれた初公判には、23席の傍聴席を求めて朝から300人を超える人が長蛇の列を作りました。白いシャツに黒色のズボン姿で出廷し