タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、いびき問題について私見を語った。番組では、いびきに関するネット記事を紹介。ある女性が、恋人と初めてゴールデンウイークを過ごしたが、自分のいびきが原因で破局したというものだった。マツコは「本当にいびきが原因だったのかもしれないけど」と前置き。「もう相当昔の記憶ですけど、見た目も