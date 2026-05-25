永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第8話が5月26日夜10時から放送予定です。【写真】ボウリングに情熱を燃やすこの人本作は子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月