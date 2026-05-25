ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分 ※5月25日は夜8時)。今回は、アメリカに住む外国人の初来日の様子をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回大分・国東の天然わかめを学ぶ紹介するのは、アメリカ在住の「わかめ・めかぶ」を愛するテリーさん。今が旬の、日本食に欠かせない食材「