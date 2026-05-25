＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン最終日◇24日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞【画像】『アリーブルーオンセット』と、他の大型マレットの重心位置の違いPGAツアー「CJカップ バイロン・ネルソン」の最終日。首位と3打差から出たウィンダム・クラーク（米国）が1イーグル．9バーディの「60」で逆転。2位に3打差をつけるトータル30アンダーまで伸ばし、2024年の「AT&Tペブルビーチ・プロアマ」以