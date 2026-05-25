今年4月に行われた昭和100年記念式典に反対する過激派「中核派」のデモの終了後に、機動隊員を頭を叩いて公務執行妨害の疑いで警視庁に逮捕された活動家の60代の男性について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は「事案の中身を総合的に判断して、不起訴処分とした」としています。