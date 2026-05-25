東京・品川区はきょう（25日）、この夏に予想される電気・ガス料金の値上げに対して、1世帯4000円の補助を行うことを発表しました。区独自に電気・ガス料金の補助を行うのは全国的にも珍しい取り組みです。電気・ガス料金をめぐっては、中東情勢の影響から全国的に値上がりの懸念があり、政府はこの夏の補助を拡充する方針です。こうした中、東京・品川区の森沢恭子区長はきょう（25日）の会見で、区内すべてのおよそ24万世帯に対