「なかなか区切りがつかない」森友学園をめぐる財務省の決裁文書改ざん問題で、自死した元職員の遺族が新たな裁判を起こす方針です。 （赤木雅子さん）「いざ何かがあるとこうやって切り捨てられて何も出さない。すごく未来がつぶされているような気がします」 怒りをあらわにする赤木雅子さん。赤木さんの夫・俊夫さん（当時54）は財務省近畿財務局の元職員で、2018年、森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書の改ざんを