昼どきの東京・銀座が騒然となりました。異臭のため26人が体調不良を訴え、19人を救急搬送。男が催涙スプレーのようなものをまいたという情報があり、警視庁が捜査を進めています。【写真を見る】東京・銀座で“刺激臭”通報、26人体調不良「GINZA SIX」で外国籍らしき人物がけんかし“催涙スプレー”のようなものまいたとの情報もきょう正午ごろ、中央区銀座の複合商業施設「GINZA SIX」で「刺激臭みたいなものがあり