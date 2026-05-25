アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』と東洋水産がコラボレーションした描き下ろしイラストが、作品公式Xにて公開された。【画像】たぬき姿＆スレッタ＆きつね姿のミオリネ！公開されたコラボ絵Xでは「東洋水産×『水星の魔女』キャラクターデザイン原案・モグモさん描き下ろしイラストを公開！セブンーイレブンにて対象のカップ麺を一度に2個購入すると、オリジナルクリアスタンドを1個もらえるキャンペーンが明日5／26（火