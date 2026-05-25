兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件。以前、隣の家に住んでいた男が指名手配されましたが男は、事件の発覚前に警察官に「人を殺した」と話していたことが分かりました。 黒い帽子に黒縁メガネ、マスク姿の男。殺人の疑いで全国に指名手配されている住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。 5月19日、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が、血を流して死亡しているのが見つかり、